Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками

У відомої співачки Кеті Перрі і актора Орландо Блума народилася дочка . Її назвали Дейзі Дав.

Про народження дівчинки повідомила зоряна пара в своїх Instagram-акаунтах.

"Ласкаво просимо в світ, Дейзі Дав Блум", - написав зірка "Володаря кілець" і "Піратів Карибського моря".

Він опублікував фото, на якому зображена крихітна рука його новонародженої доньки.

"Ми буквально літаємо над землею, переповнені любов'ю і захопленням від того, що наша дочка з'явилася на світ здоровою", - додав 44-річний актор.

Новонароджена дочка. Фото: Instagram / orlandobloom

Дейзі стала першою спільною дитиною зоряної пари. У Блума є дев'ятирічний син Флінн, який був народжений в шлюбі з моделлю Мірандою Керр.



Як повідомляли Українські Новини, ексдепутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який нещодавно став батьком, опублікував знімок двомісячного сина в колясці, вартість якої сягає близько 57 тисяч гривень. Тим часом Джамала через місяць після народження другого сина полетіла з сім'єю до Туреччини.

Тим часом вчені розповіли, що пологи сучасних жінок проходять болісно і тривають досить довго, однак у людських предків народження дитини було відносно легким.

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