Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Известная американская певица Кэти Перри впервые станет мамой. В своем новом клипе на песню Never Worn White певица показала округлившийся животик.

В конце клипа звезда появилась в полупрозрачном платье, представляя миру свой заметно округлившийся животик.

Отметим, что актер Орландо Блум в феврале прошлого года сделал певице предложение руки и сердца.

Для Перри будущий малыш станет первенцем, Блум же воспитывает девятилетнего сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр.







Как сообщали Українські Новини, 47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой.



Актриса вместе со своим супругом Бенджи Мэдденом сообщили, что стали родителями девочки по имени Реддикс. Также актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочки и делиться любыми подробностями, "кроме того, что она действительно очень милая".



Ранее Иглесиас и Курникова стали родителями в третий раз. У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой есть также близнецы.



Кроме того, ученые сообщили, что современным женщинам сложнее рожать, чем их предкам миллионы лет назад.