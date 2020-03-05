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05 марта 2020, четверг, 10:24 903
Шоу-бизнес 2020-03-05T10:31:11+02:00
Українські Новини
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Валерия Драгомирова
Беременность, Орландо Блум, Кэти Перри

Известная американская певица Кэти Перри впервые станет мамой. В своем новом клипе на песню Never Worn White певица показала округлившийся животик.

В конце клипа звезда появилась в полупрозрачном платье, представляя миру свой заметно округлившийся животик.

Отметим, что актер Орландо Блум в феврале прошлого года сделал певице предложение руки и сердца.

Для Перри будущий малыш станет первенцем, Блум же воспитывает девятилетнего сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр.




Как сообщали Українські Новини, 47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой

Актриса вместе со своим супругом Бенджи Мэдденом сообщили, что стали родителями девочки по имени Реддикс. Также актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочки и делиться любыми подробностями, "кроме того, что она действительно очень милая".

Ранее Иглесиас и Курникова стали родителями в третий раз. У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой есть также близнецы. 

Кроме того, ученые сообщили, что современным женщинам сложнее рожать, чем их предкам миллионы лет назад. 

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