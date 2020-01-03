47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой

47-летняя голливудская актриса Камерон Диас впервые стала мамой. Об этом она сообщила в Instagram.

Актриса вместе со своим супругом Бенджи Мэдденом, с которым вступила в брак в 2015 году, сообщили, что стали родителями девочки по имени Реддикс.

"С Новым годом от Мэдденов! Мы так счастливы и благодарны, что начали новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", – написала Камерон Диас.

Также актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочки и делиться любыми подробностями, "кроме того, что она действительно очень милая".



Кэмерон Диаз вышла замуж за гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена в январе 2015 года. Музыкант младше актрисы на семь лет, у него есть брат-близнец Джоэл. И для Диас, и для Мэддена это первый брак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️❤️❤️ @benjaminmadden Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz) 3 Янв 2020 в 10:20 PST



Как сообщали Українські Новини, в 2014 году стало известно о помолвке Диас с лидером рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом.