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03 января 2020, пятница, 23:12 1260
Шоу-бизнес 2020-01-04T00:00:07+02:00
Українські Новини
47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой

47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой

Валерия Драгомирова
Новорожденная, Бенджи Мэдден, Камерон Диас
Камерон Диас. Фото: Instagram/camerondiaz
Камерон Диас. Фото: Instagram/camerondiaz

47-летняя голливудская актриса Камерон Диас впервые стала мамой. Об этом она сообщила в Instagram.

Актриса вместе со своим супругом Бенджи Мэдденом, с которым вступила в брак в 2015 году, сообщили, что стали родителями девочки по имени Реддикс.

"С Новым годом от Мэдденов! Мы так счастливы и благодарны, что начали новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью", – написала Камерон Диас.

Также актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочки и делиться любыми подробностями, "кроме того, что она действительно очень милая".


Кэмерон Диаз вышла замуж за гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена в январе 2015 года. Музыкант младше актрисы на семь лет, у него есть брат-близнец Джоэл. И для Диас, и для Мэддена это первый брак.

 
 
 
 
 
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❤️❤️❤️ @benjaminmadden

Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz)


Как сообщали Українські Новини, в 2014 году стало известно о помолвке Диас с лидером рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом.

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