подписаться на рассылку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
  • Главная
  • Новости
  • Наука
  • Современным женщинам сложнее рожать, чем их предкам миллионы лет назад, - исследование
21 сентября 2019, суббота, 21:34 427
Наука 2019-09-21T21:40:38+03:00
Українські Новини
Современным женщинам сложнее рожать, чем их предкам миллионы лет назад, - исследование

Современным женщинам сложнее рожать, чем их предкам миллионы лет назад, - исследование

Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Роды у современных женщин, как правило, проходят мучительно и длятся довольно долго, иногда не один день, а роженице нередко бывает необходима помощь. Ученые попробовали выяснить, как рожали древнейшие предки человека и узнали, что два миллиона лет назад предкам людей рожать было относительно легко. Это выяснилось в ходе исследования древних окаменелостей, сообщает "Русская служба BBC".

Для австралопитека седиба, жившего 1,95 млн лет назад на территории нынешней ЮАР, процесс родов был относительно легким, рассказала участница исследования антрополог Натали Лаудицина.

"У головы и плеч плода было достаточно места для прохождения даже самых тесных материнских родовых каналов", - сказала она.

В наши дни ситуация изменилась. Из-за размера и формы современного таза человека (компромисс, необходимый для ходьбы в вертикальном положении) и большого размера головы ребенка плод выходит с трудом.

Реконструкция родов австралопитека седиба. Фото: Laudicina Реконструкция родов австралопитека седиба. Фото: Laudicina

Во время родов младенцу приходится несколько раз повернуться в родовом канале.

Изучая тазовые кости наших древних человекоподобных родственников, ученые примерно могут понять, какими были роды в основе генеалогического древа человека. Но нельзя сказать, что роды неизменно становились труднее по мере эволюции человека.

По словам Лаудицины, при изучении окаменелостей самки австралопитека афарского, названной Люси, выяснилось, что ее роды проходили труднее, чем у австралопитека седиба, потому что в ее случае плоду было более тесно в родовом канале.

При этом австралопитек афарский жил на миллион лет раньше.

"Многие полагают, что эволюция родов - это переход от легких у обезьян к трудным в наши дни. Но мы видим, что это не так", - рассказала Лаудицина.

По ее словам, сложно определить, когда роды стали трудными и перешли в современную фазу, потому что каждая окаменелость из генеалогического древа человека демонстрирует свои родовые проблемы.

И даже в наши дни роды у женщин бывают разными: у некоторых роды проходят относительно легко и быстро, другие рожают в муках более 20 часов.

Как сообщали Українськы Новини, ученые заявили, что глобальное потепление вызовет врожденные пороки сердца у младенцев. Также американские ученые изобрели серьги-контрацептивы.

Тем временем исследование показало, что у беременных женщин организм находится на пределе возможностей.

Больше новостей о: Беременность Роды научные исследования рождение ребенка

Архив
Новости
Водительские удостоверения Украины будут признаны в Турции 21:54
Окно, из которого выпала женщина. Фото:
87-летняя женщина выпала из окна седьмого этажа в Киеве 21:15
Акция в поддержку Украины в Петербурге. Фото: Павел Мерзликин/
Петербуржцы требовали прекратить военные действия против Украины: их задержали 20:46
В толпу протестующих влетела женщина-водитель в Одессе, есть пострадавшие, - СМИ 20:16
ДТП в Запорожской области. Фото: Нацполиция
В Запорожской области в ДТП с грузовиком погибли три человека 19:43
больше новостей
ВСУ смогут применять боевую технику в период до введения военного положения и после 23:00
Захват украинских кораблей в Керченском проливе. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Керченский инцидент: ГБР добилось права изъять секретные документы из Офиса Президента 12:53
Верните деньги за 10 передач: Коломойский и Шустер поскандалили в прямом эфире 12:38 Документ
Рада хочет ввести материальную ответственность для военнослужащих 19:12
"Фу, г**но", "Славик, выходи, Москва здесь!", - кричали Вакарчуку на концерте в Минске 12:08
больше новостей
Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске 17:39
Президент получил право утверждать план обороны и его структуру 19:09
Прокурор Стороженко владеет автопарком и недвижимостью, стоимость которых в 2,5 раза превышает его доход, – СМИ 18:04
Дело против экс-главы Совета адвокатов Киева Рафальской передано новому следователю, - ГПУ 14:31 Документ
Пенсионный возраст в Украине хотят снизить: что "светит" украинцам по новому закону 08:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok