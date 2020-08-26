В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает падать. Данные по районам

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 25 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 95 человек до 12 248, умерших - на 2 до 174.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество заболевших коронавирусом в Киеве увеличилось за прошедшие сутки на 95 человек. Двое заболевших умерли. Всего коронавирус унес жизни 174 киевлян. На сегодня в столице уже 12 248 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет, 42 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет, 3 девочки 5 и 17 лет и 3 мальчиков от 6 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 человек, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 54 человека.

В общем коронавирус преодолели 3 907 киевлян.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружено в Днепровском районе - 23, в Деснянском - 13, в Оболонском - 12.

Количество зараженных коронавирусом в Киеве по данным на 16 августа. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, в Украине после трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти.

Кроме того, в Киевской области возросло количество новых случаев коронавируса.

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