Количество проведенных за сутки тестов на коронавирус увеличилось на треть

26 августа было проведено 20 730 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 31,2% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 20 564 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 18% больше по сравнению с 25 августа.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 41 294 тестирования, из них 20 730 методом ПЦР, а также 20 564 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 472 736 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 27 августа поступило 2 521 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 171 811 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом растет второй день подряд.

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