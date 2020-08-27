Количество проведенных за сутки тестов на коронавирус увеличилось на треть

26 августа было проведено 20 730 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 31,2% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 20 564 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 18% больше по сравнению с 25 августа. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "За предыдущие сутки в общем было проведено 41 294 тестирования, из них 20 730 методом ПЦР, а также 20 564 методом ИФА", - сказал он. Всего с начала года было проведено 1 472 736 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 27 августа поступило 2 521 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 171 811 сообщений о подозрении на заболевание. Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом растет второй день подряд. Тем временем карантин в Украине снова продлили. На сколько и что запрещено.