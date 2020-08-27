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27 августа 2020, четверг, 09:32 176
Экономика 2020-08-27T09:35:02+03:00
Українські Новини
В июле общий госдолг увеличился на 0,4% до $85,1 млрд

В июле общий госдолг увеличился на 0,4% до $85,1 млрд

Елена Новикова
Минфин, Госдолг, Рост госдолга, Госдолг Украины
Государственный долг в июле
Государственный долг в июле

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле увеличился на 0,4%, или на 0,03 млрд долларов до 85,05 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 2 355,07 млрд гривен, или 85,05 млрд долларов против 2 269,19 млрд гривен, или 85,01 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 2 072,52 млрд гривен (74,84 млрд долларов) против 2 002,57 млрд гривен (75,02 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 41,96 млрд долларов до 43,12 млрд долларов.

Прямой внутренний долг снизился с 882,62 млрд гривен до 878,60 млрд гривен (в долларовом эквиваленте снизился с 33,07 млрд долларов до 31,73 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 июля составил 282,52 млрд гривен, или 10,2 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, общий госдолг в мае увеличился на 0,8% до $82,1 млрд.

Также Кабинет Министров создал Агентство по управлению государственным долгом.

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