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27 августа 2020, четверг, 10:24 63
Силовые структуры 2020-08-27T10:30:01+03:00
Українські Новини
В армии снова скачек заболевания коронавирусом: за сутки зарегистрировано 47 новых сулчаев

В армии снова скачек заболевания коронавирусом: за сутки зарегистрировано 47 новых сулчаев

Елизавета Драбкина
Вооруженные силы, Армия, ВСУ, Коронавирус
Вооруженные силы Фото: НикОГА
Вооруженные силы Фото: НикОГА

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 604 человека, за прошедшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 27 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 604 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 970 человек, летальных случаев - 6", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 687 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, составляет 231.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки зарегистрированы 47 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 6 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и Ивано-Франковская городская больница - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 39 человек (Киевская область - 15 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Львовская область - 13 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Черниговская область - 1 военнослужащий, Одесская область - 3 военнослужащих, Черновицкая область - 1 работник ВСУ, Харьковская область - 1 работник ВСУ и Винницкая область - 1 работник ВСУ).

Состояние их здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа в Вооруженных силах было зарегистрирорвано 19 новых случаев заболевания.

24 августа в ВСУ коронавирус подхватили еще 6 человек.

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