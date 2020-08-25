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25 августа 2020, вторник, 11:49 332
Общество 2020-08-25T12:15:02+03:00
Українські Новини
За сутки в ВСУ коронавирус подхватили еще 6 человек

За сутки в ВСУ коронавирус подхватили еще 6 человек

Кира Молчанова
ВСУ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус, Фото: Depositphotos
Коронавирус, Фото: Depositphotos

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 610 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 26 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 610 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 888 человек, летальных случаев - 6", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 947 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 207 лиц.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них 1 военнослужащий находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

Состояние здоровья пациента удовлетворительное, он получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 5 человек (Львовская область - 2 военнослужащего и 1 работник ВСУ, Киевская область - 2 военнослужащих).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 24 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 658 до 108 415, количество умерших от заболевания - на 25 человек до 2 318 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев сократилось на 7,8%, новых летальных случаев - увеличилось на 13,6%.

В "красной" Черновицкой области заражений коронавирусом в 4 раза больше, чем выздоровлений.

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