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26 августа 2020, среда, 11:03 1040
Силовые структуры 2020-08-26T12:30:03+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки в ВСУ в 3 раза увеличилось количество новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в ВСУ в 3 раза увеличилось количество новых случаев COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус в ВСУ. Фото: pixabay
Коронавирус в ВСУ. Фото: pixabay

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 594 человека, за прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания, в то время, как 24 августа в Вооруженных силах выявили 6 новых случаев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 26 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 594 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 923 человека, летальных случаев - 6", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 784 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 238 лиц.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них 2 военнослужащих находятся на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 17 человек (Львовская область - 1 военнослужащий и 5 работников ВСУ, Ривненская область - 2 военнослужащих, Черниговская область - 2 военнослужащих, Житомирская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Киевская область - 1 военнослужащий Харьковская область - 1 военнослужащий, Тернопольская область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий и Волынская область - 1 работник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине после трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти.

Ранее  ученые выявили первый случай повторного заражения коронавирусом.

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