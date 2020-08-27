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27 серпня 2020, четвер, 10:24 9
Силові структури 2020-08-27T11:45:02+03:00
Українські Новини
В армії знову скачок захворювання на коронавірус: за добу зареєстровано 47 нових випадків

В армії знову скачок захворювання на коронавірус: за добу зареєстровано 47 нових випадків

Елизавета Драбкина
Коронавірус, Захворювання на коронавірус, Коронавірус у ЗСУ
Збройні сили Фото: МикОДА
Збройні сили Фото: МикОДА

У Збройних силах на коронавірус хворіє 604 людини, за минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання.

Про це сказано в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 27 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 604 людини. Всього за час пандемії одужали — 970 осіб, летальних випадків — 6", — сказано в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) 687 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, становить 231.

Згідно з повідомленням, протягом минулої доби зареєстровано 47 нових випадків захворювання COVID-19.

З них на лікуванні в закладах охорони здоров'я перебувають 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" — 6 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону — 1 військовослужбовець і Івано-Франківська міська лікарня — 1 військовослужбовець).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 39 осіб (Київська область — 15 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ, Львівська область — 13 військовослужбовців і 2 працівники ЗСУ, Чернігівська область — 1 військовослужбовець, Одеська область — 3 військовослужбовців, Чернівецька область — 1 працівник ЗСУ, Харківська область — 1 працівник ЗСУ та Вінницька область — 1 працівник ЗСУ).

Стан їх здоров'я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 25 серпня в Збройних силах було зареєстровано 19 нових випадків захворювання.

24 серпня в ЗСУ коронавірус підхопили ще 6 осіб.

 
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