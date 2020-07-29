подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 июля 2020, среда, 10:00 168
Экономика 2020-07-29T11:30:03+03:00
Українські Новини
Госдолг в июне увеличился на 3,5% до $85 млрд

Госдолг в июне увеличился на 3,5% до $85 млрд

Анна Рудык
Госдолг, Министерство финансов, Рост госдолга, Госдолг Украины
Деньги
Деньги

После увеличения в мае на 0,8%, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне увеличился на 3,5%, или на 2,89 млрд долларов до 85,01 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 2 269,17 млрд гривен, или 85,01 млрд долларов против 2 209,46 млрд гривен, или 82,12 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 июня составил 2 002,57 млрд гривен (75,02 млрд долларов) против 1 947,89 млрд гривен (72,40 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 39,32 млрд долларов до 41,96 млрд долларов.

Прямой внутренний долг снизился с 889,85 млрд гривен до 882,62 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сохранился на уровне 33,07 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 июня составил 266,6 млрд гривен, или 9,99 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров создал Агентство по управлению государственным долгом.

Также государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Больше новостей о: Госдолг Министерство финансов Рост госдолга Госдолг Украины

Общий госдолг в мае увеличился на 0,8% до $82,1 мл...
Наиболее критическую стадию экономического кризиса...
Во второй месяц карантина госдолг Украины начал ра...
Украина погасила выпущенные под госгарантии США ев...
Госдолг в июне увеличился на 3,5% до $85 млрд
Заболеваемость коронавирусом снова перевалила за тысячу новых случаев в сутки
Новости
Зеленский обсуждает с Кравчуком работу в ТКГ 11:35 Обновляется
"Пакеты малыша" и компенсации. Почему пропали бэби-боксы и как их монетизируют 11:30
Тренерский интернационал в штабе "Динамо": Луческу объявил своих помощников 11:25
Жидкости для электронных сигарет внесли в перечень подакцизных товаров 11:25
В Киеве собрались строить мемориал "Бабий Яр". Зеленский обсудил строительство с набсоветом 11:18
больше новостей
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения 20:24
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
Солдат произнес речь на фоне РПГ. Скриншот видео
Воин на передовой записал обращение к протестующим из-за перемирия 23:42
больше новостей
Следователи потеряли материалы дела о студентах, избитых на Майдане в 2013 20:52
"ArcelorMittal" и власть пытаются договориться за спинами жителей Кривого Рога, - инициатор уголовного дела об экоциде Татьяна Лампика 11:49 Документ
Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро в день митинга своей партии на Банковой 15:42
Против и. о. директора ГБР Соколова открыли дело о возможной коррупции 18:48 Документ
Шабунин занял полмиллиона на дом у собственной тещи-пенсионерки, - СМИ 14:45
больше новостей
Спасатели предупредили о граде и шквалах. Где испортится погода
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok