Госдолг в июне увеличился на 3,5% до $85 млрд

После увеличения в мае на 0,8%, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне увеличился на 3,5%, или на 2,89 млрд долларов до 85,01 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 2 269,17 млрд гривен, или 85,01 млрд долларов против 2 209,46 млрд гривен, или 82,12 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 июня составил 2 002,57 млрд гривен (75,02 млрд долларов) против 1 947,89 млрд гривен (72,40 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 39,32 млрд долларов до 41,96 млрд долларов.

Прямой внутренний долг снизился с 889,85 млрд гривен до 882,62 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сохранился на уровне 33,07 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 июня составил 266,6 млрд гривен, или 9,99 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров создал Агентство по управлению государственным долгом.

Также государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.