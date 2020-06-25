подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 июня 2020, четверг, 12:10 13
Финансы 2020-06-25T12:10:39+03:00
Українські Новини
Общий госдолг в мае увеличился на 0,8% до $82,1 млрд

Общий госдолг в мае увеличился на 0,8% до $82,1 млрд

Кира Молчанова
Госдолг, внутренний долг, Рост госдолга, Внешний госдолг
Деньги. Фото: pixabay.com
Деньги. Фото: pixabay.com

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае увеличился на 0,8%, или на 0,68 млрд долларов до 82,12 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 2 209,46 млрд гривен, или 82,12 млрд долларов против 2 196,42 млрд гривен, или 81,44 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 1 947,89 млрд гривен (72,40 млрд долларов) против 1 934,89 млрд гривен (71,74 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц снизился с 40,17 млрд долларов до 39,32 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился с 851,58 млрд гривен до 889,85 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 31,57 млрд долларов до 33,07 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 мая составил 261,57 млрд гривен, или 9,72 млрд долларов.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд долларов до 76,31 млрд долларов.

За 2019 год государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,05 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 170 млрд гривен.

При этом в 2019 году размер прямого госдолга увеличился на 7,2 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 98,9 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров создал Агентство по управлению государственным долгом.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле увеличился на 1,3%, или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Больше новостей о: Госдолг внутренний долг Рост госдолга Внешний госдолг

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
Суточная заболеваемость коронавирусом в Киеве постепенно снижается. Среди зараженных — медики
Новости
Общий госдолг в мае увеличился на 0,8% до $82,1 млрд 12:10
МВД намерено разработать законопроект для увеличения штрафов за оскорбления полицейских 11:50
Чернышов считает реструктуризацию долгов в ЖКГ "заметанием проблемы под ковер" 11:49
В Славянском психоневрологическом интернате — вспышка коронавируса среди сотрудников 11:46 Инфографика
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:45
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Похолодает до +9 и продолжит заливать дождями. Прогноз погоды на 24 июня 21:00
Обама пообещал Путину, что урегулирует "украинский вопрос", если Россия "остановится" на Крыме 16:59
Аллахвердиева. Фото: Facebook
Баба рабочая: повилось видео, как руководство "слуг народа" обсуждают депутата Аллахвердиеву 22:19
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
В "Нацкорпусе" заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией, - СМИ 22:52
У должников коммуналки не будут отбирать квартиру. В Минрегионе развенчали мифы о новом законопроекте 05:45
больше новостей
Корниенко извинился перед депутатом Рады Аллахвердиевой за "корабельную сосну" и признал, что видео – не монтаж
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok