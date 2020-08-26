Прямые авиаперелеты между Хорватией и Украиной могут возобновиться в октябре, — посол

Прямое авиасообщение между Украиной и Хорватией, которая сейчас в "зеленой" зоне, может восстановиться с 4 октября. Об этом в Twitter написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии - подтвердил важность прямого авиасообщения. Ожидаем, что с 4 октября авиакомпания Windrose дважды в неделю соединит тесно связанные между собой Киев и Загреб", - отметил посол.





Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії - підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 04.10. #WindroseAirlines двічі на тиждень з‘єднуватиме тісно пов‘язані між собою Київ і Загреб. pic.twitter.com/9mXt3JJEFu — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) August 26, 2020





Как сообщали Українські Новини, с 1 сентября Польша может запретить авиарейсы из Украины. Украина упомянута в списке стран, которые вероятно попадут в "красную зону" в связи с ростом в них количества заражений.



Ранее туристка из Украины рассказала о том, как и с какими ограничениями столкнулась во время отпуска в Хорватии. По ее словам, в ресторанах нет даже антисептиков или дезинфекторов, не говоря уже о масках или о "специальной экипировке" для официантов.



Тем временем Египет уточнил новые правила въезда граждан Украины.

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