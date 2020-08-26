подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 августа 2020, среда, 21:45 139
Внешняя политика 2020-08-26T21:45:01+03:00
Українські Новини
Прямые авиаперелеты между Хорватией и Украиной могут возобновиться в октябре, — посол

Прямые авиаперелеты между Хорватией и Украиной могут возобновиться в октябре, — посол

Валерия Драгомирова
Хорватия, Windrose, Авиаперелеты, Украина-Хорватия
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Прямое авиасообщение между Украиной и Хорватией, которая сейчас в "зеленой" зоне, может восстановиться с 4 октября. Об этом в Twitter написал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии - подтвердил важность прямого авиасообщения. Ожидаем, что с 4 октября авиакомпания Windrose дважды в неделю соединит тесно связанные между собой Киев и Загреб", - отметил посол.



Как сообщали Українські Новини, с 1 сентября Польша может запретить авиарейсы из Украины. Украина упомянута в списке стран, которые вероятно попадут в "красную зону" в связи с ростом в них количества заражений.

Ранее туристка из Украины рассказала о том, как и с какими ограничениями столкнулась во время отпуска в Хорватии. По ее словам, в ресторанах нет даже антисептиков или дезинфекторов, не говоря уже о масках или о "специальной экипировке" для официантов.

Тем временем Египет уточнил новые правила въезда граждан Украины

Больше новостей о: Хорватия Windrose Авиаперелеты Украина-Хорватия

В Украине продлили карантин до ноября. Какие ограничения будут действовать
В Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября
Новости
Египет уточнил новые правила въезда для граждан Украины 21:07
Польша разрешила въезжать гражданам Беларуси без виз 21:01
Порывы ветра с холодом и дождями атакуют. Прогноз погоды на 27 августа 21:00
В Киевской области произошло смертельное ДТП с подростками, двое погибли 20:33
Кабмин назначил главой "Укртрансбезопасности" Егора Прокопчука – правозащитника и топ-менеджера 19:55
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, - Фонд «Украина XXI века» 10:20
Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором 17:26
Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul
Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага 12:18
больше новостей
Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам. Кого не коснется ограничение
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok