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26 серпня 2020, середа, 21:45 6
Зовнішня політика 2020-08-26T22:45:01+03:00
Українські Новини
Прямі авіаперельоти між Хорватією та Україною можуть поновитися в жовтні, - посол

Прямі авіаперельоти між Хорватією та Україною можуть поновитися в жовтні, - посол

Валерия Драгомирова
Авіапереліт, правила авіаперевезень, Хорватія, Міжнародні авіаперельоти
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Пряме авіасполучення між Україною і Хорватією, яка зараз в "зеленій" зоні, може відновитися з 4 жовтня.

Про це в Twitter написав посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"Коронавірус зумовив зміни в стилі життя. Для України і Хорватії - підтвердив важливість прямого авіасполучення. Очікуємо, що з 4 жовтня авіакомпанія Windrose двічі в тиждень з'єднає тісно пов'язані між собою Київ і Загреб", - зазначив посол.





Як повідомляли Українські Новини, з 1 вересня Польща може заборонити авіарейси з України. Україну згадано в списку країн, які ймовірно потраплять у "червону зону" у зв'язку з ростом у них кількості заражень.

Раніше туристка з України розповіла про те, як і з якими обмеженнями зіткнулася під час відпустки в Хорватії. За її словами, в ресторанах немає навіть антисептиків або дезінфекторів, не кажучи вже про маски або про "спеціальну екіпіровку" для офіціантів.

Тим часом Єгипет уточнив нові правила в'їзду громадян України.

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