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26 августа 2020, среда, 18:35 38
Политика 2020-08-26T18:35:18+03:00
Українські Новини
Пункты пропуска на админгранице с Крымом откроются 29 августа

Пункты пропуска на админгранице с Крымом откроются 29 августа

Ольга Фандорина
Аннексия Крыма, Крым, Админграница, карантин в Украине
Админграница с Крымом. Фото: Крым Реалии
Админграница с Крымом. Фото: Крым Реалии

Кабинет Министров откроет контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на границе с аннексированным Россией Крымом 29 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства Президента в Крыму, передают Українськi Новини.

"Согласно решению Кабинета Министров 26 августа 2020 года, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие Распоряжение № 979 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее , направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19...", - говорится в нем.

Указано, что полный текст решения правительства будет опубликовано завтра.

Как сообщали Українськi Новини, ранее представительство Президента в Крыму обнародовало основания для пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с аннексированным Россией Крымом до 30 августа.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 октября.

25 августа на селекторном совещании с Президентом Владимиром Зеленским Кабмин заявил, что выступает за продление карантина до ноября в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Тем временем, 24 августа, 14 регионов отнесены к "красной зоне"

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