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10 августа 2020, понедельник, 08:30 1569
Общество 2020-08-10T08:30:52+03:00
Українські Новини
Въезды в Крым закрыты, области разделены на "цветные зоны". Какие правила карантина действуют в августе

Въезды в Крым закрыты, области разделены на "цветные зоны". Какие правила карантина действуют в августе

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Сегодня начался 152-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 22 июля было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа.

До этой даты осталось 22 дня.

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 Кабинет Министров на внеочередном заседании 8 августа принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом.

Согласно решению правительства, КПВВ закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания.

Согласно опубликованной Министерством здравоохранения инфографике, в "зеленой зоне" необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человек на 5 кв. м), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозку пассажиров (только сидячие места).

В "желтой зоне" к вышеуказанным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений, где могут находиться пожилые люди.

В "оранжевой зоне" запрещается деятельность гостиниц, работа развлекательных заведений в ночное время, плановые госпитализации, будут закрыты спортзалы, детские оздоровительные лагеря, а также предусмотрены ограничения для массовых мероприятий.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в Кабмине рассказали, планируют ли отменять обязательную изоляцию прибывших с ОРДЛО.

Также 8 августа было проведено 14 973 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 22,6% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

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Въезды в Крым закрыты, области разделены на "цветные зоны". Какие правила карантина действуют в августе
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