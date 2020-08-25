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25 августа 2020, вторник, 17:35 83
Экономика 2020-08-25T18:45:02+03:00
Українські Новини
Межбанк в начале рабочей недели закрылся ростом гривны

Межбанк в начале рабочей недели закрылся ростом гривны

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Межбанк, курс на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 5 коп. во вторник укрепился на 3 коп. до 27,39 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,42-27,45 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,44-27,45 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,37-27,40 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,37% с 23,74 UAH/USD до 27,39 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, доллар после праздничных выходных подскочил, а евро продолжает падать.

Тем временем, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 августа, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

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