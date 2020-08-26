Следующее заседание ТКГ состоится 2 сентября, – Резников

Вслед за назначением Зеленским экс-премьера Фокина первым замом Кравчука в ТКГ , вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявляет, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – Россия) состоится 2 сентября.

Об этом он сообщил журналистам в среду, передают Українськi Новини.

"Если я не ошибаюсь, следующий вторник – рабочие группы. И соответственно, среда – сама ТКГ... Начало сентября", – сказал он.

При этом Резников отметил, что повестка дня заседания сначала формируется для рабочих групп.

В рамках рабочих групп обсуждаются вопросы 20 новых участков разминирования, новых точек разведения, вопрос взаимного обмена удерживаемыми лицами, а также о допуске Международного Красного Креста.

Также вице-премьер подчеркнул, что на прошлом заседании ТКГ был поднят вопрос о включении в повестку дня вопроса о месте содержания пленных, которое называется "Изоляция", и украинская сторона намерена требовать включения его в повестку дня хотя бы гуманитарной группы.

"Мы, например, поставили вопрос в прошлый раз на повестке дня о включении отдельного вопроса о месте содержания пленных, которое называется "Изоляция". Это был такой завод, который сейчас как тюрьма, в котором издеваются, пытки применяют к людям.

Мы подняли этот вопрос и ждем от посла Фриша (координатор специальной мониторинговой группы ОБСЕ) его реакции. Мы требуем, чтобы вопрос "Изоляции" был включен в повестку дня как минимум гуманитарной группы", – сказал он.

Как сообщали Українські новини, Зеленский назвал Кравчука и Фокина в ТКГ "парочкой профессиональных, мощных украинских дипломатов".

Также несмотря на ситуацию в Беларуси, Зеленский не видит повода сменить место встречи ТКГ.

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