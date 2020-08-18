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  • Зеленский назначил экс-премьера Фокина первым замом Кравчука в ТКГ
18 августа 2020, вторник, 14:28 332
Политика 2020-08-18T15:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил экс-премьера Фокина первым замом Кравчука в ТКГ

Зеленский назначил экс-премьера Фокина первым замом Кравчука в ТКГ

Надежда Комендантова
Леонид Кравчук, ТКГ, Владимир Зеленский, Витольд Фокин
Трехсторонняя контактная группа. Фото: hronika.info
Трехсторонняя контактная группа. Фото: hronika.info

В то время, как в "Слуге народа" предлагают перенести ТКГ из Беларуси в другую страну, Президент Владимир Зеленский назначил бывшего премьер-министра (1991-1992) Витольда Фокина первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия), первого Президента (1991-1994) Леонида Кравчука.

Об этом говорится в указе №327 от 18 августа, передают Українськi Новини.

Фокин будет первым заместителем Кравчука в делегации вместе с вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым.

Как сообщали Українськi Новини, 28 июля глава украинской делегации в ТКГ, бывший Президент Леонид Кучма решил прекратить работу в группе.

Он представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах, затем по просьбе Зеленского с июня 2019 года снова возглавил украинскую делегацию на переговорах в Минске (Беларусь).

30 июля Зеленский назначил главой украинской делегации в ТКГ Кравчука вместо Кучмы.

Ранее, 5 мая, Зеленский утвердил новый состав делегации Украины в ТКГ, назначив ее первым заместителем Резникова.

Новая делегация привлекла к работе ТКГ на постоянной основе в качестве представителей оккупированного Донбасса журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского, юриста Вадима Горана и врача Константина Либстера.

Тем временем, 30 июля Зеленский назначил главой украинской делегации в ТКГ Кравчука вместо Кучмы.

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