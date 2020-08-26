Наступне засідання ТКГ відбудеться 2 вересня, - Рєзніков

Слідом за призначенням Зеленським експрем'єра Фокіна першим заступником Кравчука в ТКГ , віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявляє, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) відбудеться 2 вересня.

Про це він повідомив журналістам у середу, передають Українські Новини.

"Якщо я не помиляюся, наступного вівторка - робочі групи. І відповідно, середа - сама ТКГ ... початок вересня", - сказав він.

При цьому Рєзніков зазначив, що порядок денний засідання спочатку формується для робочих груп.

У рамках робочих груп обговорюються питання 20 нових ділянок розмінування, нових точок розведення, питання взаємного обміну утримуваними особами, а також про допуск Міжнародного Червоного Хреста.

Також віцепрем'єр підкреслив, що на минулому засіданні ТКГ було піднято питання про включення до порядку денного питання про місце утримання полонених, яке називається "Ізоляція", і українська сторона має намір вимагати включення його до порядку денного хоча б гуманітарної групи.

"Ми, наприклад, поставили питання в минулий раз на порядку денному про включення окремого питання про місце утримання полонених, яке називається "Ізоляція". Це був такий завод, який зараз як в'язниця, в якому знущаються, тортури застосовують до людей.

Ми підняли це питання і чекаємо від посла Фріша (координатор спеціальної моніторингової групи ОБСЄ) його реакції. Ми вимагаємо, щоб питання "Ізоляції" було включений до порядку денного як мінімум гуманітарної групи ", - сказав він.

Як повідомляли Українські новини, Зеленський назвав Кравчука і Фокіна в ТКГ "парочкою професійних, потужних українських дипломатів" .

Також попри ситуацію в Білорусі, Зеленський не бачить приводу змінити місце зустрічі ТКГ.

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