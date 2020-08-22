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22 августа 2020, суббота, 14:56 70
Президент 2020-08-22T16:30:01+03:00
Українські Новини
Несмотря на ситуацию в Беларуси Зеленский не видит повода сменить место встречи ТКГ

Несмотря на ситуацию в Беларуси Зеленский не видит повода сменить место встречи ТКГ

Надежда Комендантова
Беларусь, минские переговоры, ТКГ, Владимир Зеленский, Заседание ТКГ
ТКГ. Фото: hronika.info
ТКГ. Фото: hronika.info

Президент Владимир Зеленский, который считает Кравчука и Фокина в ТКГ "парочкой профессиональных, мощных украинских дипломатов", не видит повода для смены места проведения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Мы благодарны каждой стране, которая предлагает нам площадку для этих переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за коронавируса", - сказал он.

Зеленский считает, что от площадки не зависит успех переговоров.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский заявил, что встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) запланирована на 28 августа.

Ранее в "Слуге народа" предложили перенести ТКГ из Беларуси в другую страну.

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