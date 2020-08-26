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26 августа 2020, среда, 05:00 62
Финансы 2020-08-26T05:15:02+03:00
Українські Новини
Курс нацвалюты на сегодня: гривна дешевеет

Курс нацвалюты на сегодня: гривна дешевеет

Елена Новикова
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Официальный курс гривны
Официальный курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 августа, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 августа, на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0100
1 доллар США 27,4383
1 швейцарский франк 30,1437
10 иен 2,5778
10 российских рублей 3,6667
1 евро 32,4087

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 21 августа на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Кроме того, с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

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