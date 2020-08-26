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26 августа 2020, среда, 10:30 160
Экономика 2020-08-26T10:45:01+03:00
Українські Новини
Доллар посреди недели начал падать. Курс валют на 26 августа

Доллар посреди недели начал падать. Курс валют на 26 августа

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 августа на 3,31 коп. до 27,5629 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,61 коп. до 27,2871 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 1,11 коп. до 31,9945 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,14 коп. до 32,5548 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,2871 27,5629 31,9945 32,5548 3,31 3,85
Максимальный 27,4500 27,7000 32,2500 33,0900 3,65 5,00
Минимальный 27,1000 27,4500 31,7900 32,1900 2,30 3,65

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 августа, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

Также к осени курс доллара в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

А с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

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