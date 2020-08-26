Гривна укрепилась. Официальный курс валют на четверг

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 августа, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,9921 1 доллар США 27,3860 1 швейцарский франк 30,0549 10 иен 2,5762 10 российских рублей 3,6127 1 евро 32,2812

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 августа на 3,31 коп. до 27,5629 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,61 коп. до 27,2871 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Кроме того, с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

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