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26 августа 2020, среда, 16:23 11
Экономика 2020-08-26T16:23:10+03:00
Українські Новини
Гривна укрепилась. Официальный курс валют на четверг

Гривна укрепилась. Официальный курс валют на четверг

Надежда Комендантова
Курс гривны, Курс валют, Нацбанк, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 августа, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,9921
1 доллар США 27,3860
1 швейцарский франк 30,0549
10 иен 2,5762
10 российских рублей 3,6127
1 евро 32,2812

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 августа на 3,31 коп. до 27,5629 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,61 коп. до 27,2871 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Кроме того, с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

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