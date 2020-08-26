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26 серпня 2020, середа, 16:23 8
Фінанси 2020-08-26T17:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася. Офіційний курс валют на четвер

Гривня зміцнилася. Офіційний курс валют на четвер

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Офіційний курс, курс НБУ на завтра
Гривня
Гривня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD, що встановлюється ним на 27 серпня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 серпня , на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,9921
1 долар США 27,3860
1 швейцарський франк 30,0549
10 ієн 2,5762
10 російських рублів 3,6127
1 євро 32,2812

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 серпня на 3,31 коп. до 27,5629 UA/USD, курс купівлі - знизився на 1,61 коп. до 27,2871 UAH/USD.

А з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

Раніше повідомлялося про те, що до осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні  може зрости з позначки  27,3 до 27,6 грн/$.

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