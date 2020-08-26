Гривня зміцнилася. Офіційний курс валют на четвер

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD , що встановлюється ним на 27 серпня .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 серпня , на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,9921 1 долар США 27,3860 1 швейцарський франк 30,0549 10 ієн 2,5762 10 російських рублів 3,6127 1 євро 32,2812

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 серпня на 3,31 коп. до 27,5629 UA/USD, курс купівлі - знизився на 1,61 коп. до 27,2871 UAH/USD.

А з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

Раніше повідомлялося про те, що до осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні може зрости з позначки 27,3 до 27,6 грн/$.

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