Кабмин на месяц запретил въезд в Украину иностранцам. Кого не коснется ограничение

После того, как в Украине продлили карантин до ноября, Кабинет Министров запретил въезд на территорию Украины иностранцам, кроме отдельных категорий, с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"С целью недопущения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни COVID-19, Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в постановление Кабмина... Предусматривается на срок действия карантина временно запретить въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме определенных категорий лиц", - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Данное решение не касается иностранцев, которые пересекают Украину транзитом, обучаются в учебных заведения Украины, проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины, постоянно проживают в Украине, признаны беженцами, являются работниками дипломатических учреждений, представителями официальных международных миссий, членами их семей, водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, самолетов, морских транспортных средств, а также являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО, являются деятелями культуры, являются приглашенными на официальные спортивные соревнования, перевозят стволовые клетки для трансплантации или находятся на лечении в учреждениях здравоохранения.

Как сообщали Українськi Новини, после трехдневного падения заболеваемость коронавирусом в Украине начала расти.



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