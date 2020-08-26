Офис генпрокурора засекретил информацию о переписке с США о Коломойском

Офис генерального прокурора засекретил информацию о переписке с США относительно бизнесмена Игоря Коломойского, которого обвинили в отмывании средств "Приватбанка".

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

"Информация относительно переписки с уполномоченными органами США является информацией с ограниченным доступом согласно УПК и международным договорам относительно правовой помощь по уголовным производствам", - сказано в нем.

Офис генпрокурора отметил, что обязан принимать меры по обеспечению условий конфиденциальности запросов компетентных органов иностранных государств о международной правовой помощи.

"Учитывая это, предоставить информацию относительно запросов уполномоченных органов США невозможно", - подчеркнул Офис.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство юстиции США обвиняет бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств банка, агенты ФБР обыскали офис компании Коломойского.

Кроме того, Коломойский ответил на обвинения США в отмывании средств "Приватбанка. По его словам, все средства, о которых говорит американское ведомство, были инвестированы из собственных доходов.



Тем временем США ограничат Коломойского в использовании финуслуг по всему миру.

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