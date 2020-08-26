В Киевской области возросло количество новых случаев коронавируса

В то время, как до конца карантина меньше недели, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 25 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 95 человек до 5 210.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 26 августа 2020 на 10:00 официально подтверждено 5 210 случаев заболевания коронавирус. В том числе в 440 детей и в 727 медицинских работников. За сутки подтверждено 95 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 2 детей 4 и 15 лет и 93 взрослых", - говорится в нем.

Из них 5 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные 90 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 839 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 4 371 человек.

Выздоровели всего 3 440 человек, из них 288 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За отчетные сутки выздоровели 56 человек среди взрослых.

За сутки поступило сообщение об 1 летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19 (умер мужчина, 80 лет, с. Сошников Бориспольского района).

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 85 больных коронавирусной болезнью.

За последние сутки получено 121 сообщение о подозрении на COVID-19.

За период с 14 марта 2020 года всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 8 649 сообщений о подозрении на COVID-19.

Установлено медицинское наблюдение за 15 035 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 24 августа по сравнению с предыдущими сутками количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 91 человека до 5 115.

Тем временем, после трехдневного падения заболеваемость коронавирусом в Украине начала расти.

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