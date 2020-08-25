В Киеве существенно упала заболеваемость коронавирусом за сутки

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 24 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 130 человек до 12 153, умерших - на 2 до 172.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья! У 130 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 172 киевлян", - написал он.

На данный момент в столице уже 12 153 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

24 августа заболели 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет, 2 девочки 6 и 14 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 человека, другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 человек.

В общем коронавирус преодолели 3 853 киевлянина.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружено в Оболонском районе - 24, в Деснянском и Днепровском районах - по 20, в Дарницком и Святошинском - по 15 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, 24 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 658 до 108 415, количество умерших от заболевания - на 25 человек до 2 318 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев сократилось на 7,8%, новых летальных случаев - увеличилось на 13,6%.

Также до конца карантина семь дней.

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