Беларусь до сих пор не дала Офису генпрокурора ответ на запрос о выдаче боевиков ЧВК "Вагнера"

Беларусь до сих пор не предоставила Офису генерального прокурора ответ на запрос о выдаче боевиков частной военной компании "Вагнера", в то время, как Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера".

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

"На данный момент в Офис генпрокурора ответы компетентных органов Республики Беларусь на запросы о выдаче 28 человек в Украину не поступали", - говорится в ответе.

При этом Офис генпрокурора не объясняет, почему так долго нет ответа от белорусской стороны.

Беларусь не дала ответ на запрос о выдаче боевиков ЧВК "Вагнера"

Как сообщали Українськi Новини, Беларусь передала России задержанных возле Минска боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе.

Украина ожидала от Беларуси более взвешенного и юридически корректного решения по задержанным возле Минска боевикам частной военной компании "Вагнера".

Ранее сообщалось о том, что для 33 боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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