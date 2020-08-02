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  • В Беларуси взяли под стражу 33 боевика "Вагнера"
02 августа 2020, воскресенье, 09:23 50
Мир 2020-08-02T10:30:02+03:00
Українські Новини
В Беларуси взяли под стражу 33 боевика "Вагнера"

В Беларуси взяли под стражу 33 боевика "Вагнера"

Ирина Николенко
Арест, Боевики, Беларусь, мера пресечения, ЧВК Вагнера, задержание боевиков
Задержание боевиков
Задержание боевиков "Вагнера". Фото: hvylya.net

Для 33 боевиков ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает издание "БелТА", передают Українські Новини.

Задержанным в Беларуси 33 боевикам ЧВК "Вагнера" избрали меру пресечения в виде содержания под арестом. Главное следственное управление продолжает расследование уголовного дела по "подготовке к массовым беспорядкам.

"Подозреваемые по этому уголовному делу признаны 33 гражданинами Российской Федерации, и они задержаны. В отношении них следствием избран и прокурором санкционированная мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказал председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Кроме того, задержанные боевики путались в показаниях. В частности, с 33 допрошенных 11 сказали, что планировали лететь из Беларуси в Венесуэлу, 15 – в Турцию, двое – на Кубу, один – в Сирию.

Тем временем следствие уверено, что лететь туда они не собирались. Билеты купили, чтобы использовать как алиби.

Ранее Українські Новини сообщали, Офис генпрокурора намерен требовать экстрадиции задержанных на территории Беларуси участников вооруженного конфликта на востоке Украины.

Задержанные в Беларуси наемники из "ЧВК Вагнера", которые прибыли в страну для дестабилизации ситуации перед выборами, воевали на Донбассе в Украине.

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