Відповіді на запит про видачу бойовиків ПВК "Вагнера" Білорусь досі не дала

Білорусь досі не надала Офісу генерального прокурора відповіді на запит про видачу бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", тоді як у Зеленського заявили, що очікували більш зваженого рішення щодо бойовиків "Вагнера".

Про це сказано у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

"Наразі в Офіс генпрокурора відповіді компетентних органів Республіки Білорусь на запити про видачу 28 осіб в Україні не надходили", — сказано у відповіді.

При цьому Офіс генпрокурора не пояснює, чому так довго немає відповіді від білоруської сторони.

Білорусь не дала відповіді на запит про видачу бойовиків ПВК "Вагнера"

Як повідомляли Українськi Новини, Білорусь передала Росії затриманих біля Мінська бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювали на Донбасі.

Україна очікувала від Білорусі більш зваженого і юридично коректного рішення щодо затриманих біля Мінська бойовикам приватної військової компанії "Вагнера".

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