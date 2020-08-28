У Мінсоцполітики пояснили, за яких умов декретну відпустку зараховують до страхового стажу

В Міністерстві соціальної політики роз'яснили, як розраховується страховий стаж для жінок, які були у відпустці з догляду за дитиною, і для деяких інших категорій населення в той час, як з наступного року в Україні планують підняти пенсійний вік для жінок.

Про це радник міністра соцполітики Микола Шамбір розповів в ефірі каналу "Україна 24".

"Догляд за дитиною до трьох років включається до страхового стажу, і за цей період здійснюється сплата внесків з держбюджету.

Що стосується безпосередньо декретної відпустки, це догляд за дітьми допологової і післяпологової, і за цей період теж робляться відрахування роботодавцем, тому цей період також входить до страхового стажу. Догляд за дитиною з інвалідністю також входить до страхового стажу", - сказав він.

Скільки років стажу потрібно для виходу на пенсію після реформи.

Більш докладно про стаж розписано на сайті Пенсійного фонду. Зокрема, юридично розрізняють дві різних відпустки . Перша - це відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, яка починається за 70 днів до пологів і закінчується, як правило, через 56 днів після пологів. З 1 січня 2004 року в травні 2013 жінкам, які в цей період народжували, час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тобто 4 місяці, до страхового стажу не зараховувався. З травня 2013 цей період зараховується до страхового стажу.

Другий вид відпустки - відпустка з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Ця відпустка починається з 57-го дня після пологів і закінчується, коли дитині виповнюється 3 роки. Незалежно від того, жінка до виходу у відпустку з догляду за дитиною до 3 років працювала чи ні, їй цей трирічний період зараховується до страхового стажу, оскільки за неї платить внески до Пенсійного фонду управління соціального захисту.

Разом з тим, мама може продовжити собі відпустку і не виходити на роботу, поки дитині не виповниться 6 років, однак цей період їй вже не зарахують до страхового стажу, оскільки вона після трьох років вже не отримує щомісячної допомоги на дитину і відрахування за неї не платять.

Таким чином, з огляду на, що народження дитини припадає на липень 2019 року, то відповідно до п. 3-1 розділу XV Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до страхового стажу для визначення права на призначення пенсії відповідно до статті 26 цього Закону будуть враховані як період перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, так і період перебування у відпустці з догляду за цією дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Як повідомляли Українські Новини, українці отримають дві або три пенсії замість однієї.

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