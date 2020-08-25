Рубль в начале рабочей недели упал. Курс российской нацвалюты на 25 августа

Во вторник, 25 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 21 августа, снизился на 2 копейки и составляет 3,35 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник по сравнению с пятницей снизился на 1 копейку и составляет 3,86 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киева по состоянию на 25 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,35 3,86 Максимальный 3,68 5,00 Минимальный 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 августа на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Также с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

Кроме того, к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

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