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  • Рубль в начале рабочей недели упал. Курс российской нацвалюты на 25 августа
25 августа 2020, вторник, 10:58 20
Экономика 2020-08-25T10:58:51+03:00
Українські Новини
Рубль в начале рабочей недели упал. Курс российской нацвалюты на 25 августа

Рубль в начале рабочей недели упал. Курс российской нацвалюты на 25 августа

Анна Рудык
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Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

Во вторник, 25 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 21 августа, снизился на 2 копейки и составляет 3,35 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи во вторник по сравнению с пятницей снизился на 1 копейку и составляет 3,86 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киева по состоянию на 25 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,35 3,86
Максимальный 3,68 5,00
Минимальный 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 августа на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Также с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

Кроме того, к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

 
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