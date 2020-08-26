Курс російської нацвалюти на 26 серпня — рубль продовжує падати

У середу, 26 серпня, порівняно з курсом рубля у вівторок, 25 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 3 копійки і становить 3,32 гривні за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу в середу порівняно з вівторком знизився на 3 копійки і становить 3,83 гривень за 10 рублів. Курс рубля в обмінних пунктах Києва станом на 26 серпня: 10 російських рублів Купівля продаж Середній 3,32 3,83 Максимальний 3,65 5,00 Мінімальний 2,30 3,65 Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 серпня на 3,31 коп. до 27,5629 UAH\/USD, курс купівлі — знизився на 1,61 коп. до 27,2871 UAH\/USD. Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 серпня, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH\/USD.