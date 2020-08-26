Курс російської нацвалюти на 26 серпня — рубль продовжує падати

У середу, 26 серпня, порівняно з курсом рубля у вівторок , 25 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 3 копійки і становить 3,32 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в середу порівняно з вівторком знизився на 3 копійки і становить 3,83 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах Києва станом на 26 серпня:

10 російських рублів Купівля продаж Середній 3,32 3,83 Максимальний 3,65 5,00 Мінімальний 2,30 3,65

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 серпня на 3,31 коп. до 27,5629 UAH/USD, курс купівлі — знизився на 1,61 коп. до 27,2871 UAH/USD.

Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 серпня, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

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