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26 серпня 2020, середа, 10:30 8
Економіка 2020-08-26T11:15:02+03:00
Українські Новини
Курс валют на 26 серпня — долар падає

Курс валют на 26 серпня — долар падає

Анна Рудык
Курс, курс долара, Долар, курс в обмінниках
Курс доллара
Курс доллара

Курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків у середу станом на 9:30 знизився порівняно з 25 серпня на 3,31 коп. до 27,5629 UAH/USD, курс купівлі — знизився на 1,61 коп. до 27,2871 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,11 коп. до 31,9945 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,14 коп. до 32,5548 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,2871 27,5629 31,9945 32,5548 3,31 3,85
Максимальний 27,4500 27,7000 32,2500 33,0900 3,65 5,00
Мінімальний 27,1000 27,4500 31,7900 32,1900 2,30 3,65

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 серпня, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

А з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

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