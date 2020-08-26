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26 августа 2020, среда, 09:56 592
Силовые структуры 2020-08-26T10:30:02+03:00
Українські Новини
Нацполиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля редакции программы "Схемы"

Нацполиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля редакции программы "Схемы"

Елизавета Драбкина
Поджог, Арсен Аваков, Поджог автомобиля, Нацполиция, Расследование
Сгорел автомобиль журналистов
Сгорел автомобиль журналистов "Схем". Фото: facebook.com/mixailotkach

Национальная полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля редакции программы "Схемы:коррупция в деталях".

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

Шкиряк сообщил, что полиция задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов и привел слова министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Сегодня утром Национальная полиция Украины задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганской области, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов редакции программы "Схемы: коррупция в деталях". Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали позже", - сказал министр.

Как сообщали Українськi Новини, журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил о поджоге автомобиля редакции в ночь на 17 августа.

Ранее Ткач заявил об обнаружении у себя в квартире признаков прослушивающего оборудования.

Президент Владимир Зеленский не видит проблемы в том, что журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач находится там, где он живет и работает. Но назвал "наглостью" слежки журналистов за его кортежем.

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