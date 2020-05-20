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20 мая 2020, среда, 13:47 167
Президент 2020-05-20T14:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал "наглостью" слежки журналистов за президентским кортежем

Зеленский назвал "наглостью" слежки журналистов за президентским кортежем

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, пресс-конференция Зеленского, Михаил Ткач
Пресс-конференция Зеленского. Фото: ОПУ
Пресс-конференция Зеленского. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский не видит проблемы в том, что журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач находится там, где он живет и работает. Но назвал "наглостью" слежки журналистов за его кортежем. Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.


"Я даже не вижу никакой проблемы в том, что господин Ткач (журналист программы "Схемы" издания "Радио Свобода" Михаил Ткач) находится там, где я живу, там, куда я переезжаю, где я работаю... И он всегда на посту, как УГО (управление государственной охраной)", - сказал Зеленский. 

Также он высказал мысль, что государство должно ему платить деньги, потому что это большая работа и большой труд.

Президент отметил, что в Украине свобода, потому что "даже журналисты, которые финансируются другим государством, чувствуют себя так свободно в Украине, что постоянно сопровождают президента".

Зеленский рассказал историю, когда машина журналиста ехала внутри кортежа Президента и неоднократно подчеркнул, что это ненормально и нарушает закон.

"Скажите пожалуйста, есть в мире хоть одна страна, в которой в кортеже президента ездит журналист ... и хоть один президент, которому его личная охрана говорит, что по закону это неправильно и спрашивает, что нам делать... Существует ли в мире такая ​​наглость? Думаю, нет нигде", - сказал он.

По мнению Зеленского, между властью и журналистикой нельзя переходить на личности и нарушать законы.

"Мне кажется, что этот баланс господин Ткач нарушил. При всем уважении к журналистам. Это уже не связано с этикой, это уже про безопасности государства", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Ткач на парламентских слушаниях, перефразируя фразу Уинстона Черчилля, заявлял, что журналисты будут снимать представителей власти на пляжах, побережьях, в полях, на улицах, и никогда не сдадутся.

Ранее журналисты "Радио Свобода" показали, как пресс-секретарь президента не пускала их к Богдану

Українські Новини ведут тестовую онлайн-трансляцию с пресс-конференции

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