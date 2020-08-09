Приехали с одной отверткой. Полиция не нашла оборудования для поиска прослушки в квартире Ткача

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач, который обнаружил в своей квартире признаки прослушивающего устройства, рассказал о действиях полиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Ткач отметил, что за сутки полиция не нашла технику, с помощью которой можно узнать, была ли установлена в квартире журналиста прослушка.

"Нацполиция за сутки не нашла технику, с помощью которой можно снять этот вопрос. Следователь мне об этом сообщил лично во время допроса. Первая следственно-оперативная группа взяла образец строительного материала, которым замазали отверстия со стороны чердака и пыль от отверстия на кухне", - написал Ткач.

Также Ткач рассказал, что вторая следственно-оперативная группа приехала к нему без необходимого для расследования оборудования.

"Вторая следственно-оперативная группа приехала вскрывать этот слой непонятного материала, имея из оборудования только отвертку. Я не шучу. Они отверткой долбили. Фонарь был наш. Рулетка наша. Проволока для измерения глубины отверстий наш. А после вскрытия отверстия (а их на чердаке оказалось несколько) на чердаке было взято ветку от куста, которая лежала рядом и ею проверяли глубину. Пока я и адвокат были на допросе пришли полицейские и "опечатали" бумажками со скотчем четыре люка, ведущих из четырех подъездов на общее чердак", - отметил журналист.

Журналист отметил, что заинтересованные лица имеют возможность зайти в "любой из четырех подъездов, снять бумажки со скотчем и незаметно попасть на чердак, а затем наклеить бумажки снова.

"А когда Нацполиция наконец найдет аппаратуру для осмотра и приедет - кто гарантирует, что на чердаке никого за эту ночь не было? Скотч?" - задается вопросом Ткач.

Как сообщали Українські Новини, журналисты 45 раз подверглись физической агрессии с начала текущего года. В Лубнах Полтавской области в ночь на 29 июля неизвестный напал на журналиста телеканала "Лубны" Александра Назарца во время съемок пожара на оптовой базе.

Также НСЖУ просит полицию оперативно расследовать нападение "качков" на журналистов в Гидропарке в Киеве.