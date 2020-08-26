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26 серпня 2020, середа, 09:56 8
Силові структури 2020-08-26T10:45:02+03:00
Українські Новини
Підпал автомобіля редакції програми "Схеми": Нацполіція затримала підозрюваного

Підпал автомобіля редакції програми "Схеми": Нацполіція затримала підозрюваного

Елизавета Драбкина
Схеми, Підпал автомобіля, Михайло Ткач
Згорів автомобіль журналістів
Згорів автомобіль журналістів "Схем". Фото: facebook.com/mixailotkach

Підозрюваного в підпалі автомобіля редакції програми "Схеми: корупція в деталях" затримала Національна поліція.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Шкіряк повідомив, що поліція затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів і навів слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Сьогодні вранці Національна поліція України затримала в порядку ст.208 КПК жителя Луганської області, який обґрунтовано підозрюється в підпалі авто журналістів редакції програми "Схеми: корупція в деталях". Вилучено одяг зловмисників, запальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. деталі пізніше", — сказав міністр.

Як повідомляли Українськi Новини, журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач заявив про підпал автомобіля редакції в ніч на 17 серпня.

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