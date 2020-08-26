Підпал автомобіля редакції програми "Схеми": Нацполіція затримала підозрюваного

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Шкіряк повідомив, що поліція затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів і навів слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Сьогодні вранці Національна поліція України затримала в порядку ст.208 КПК жителя Луганської області, який обґрунтовано підозрюється в підпалі авто журналістів редакції програми "Схеми: корупція в деталях". Вилучено одяг зловмисників, запальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. деталі пізніше", — сказав міністр.

Як повідомляли Українськi Новини, журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач заявив про підпал автомобіля редакції в ніч на 17 серпня.

Раніше у Білорусі затримали українських журналістів.

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