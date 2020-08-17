В Киеве сгорел автомобиль редакции программы "Схемы". Журналисты подозревают поджог

Журналист программы "Схемы:коррупция в деталях" Михаил Ткач заявляет о поджоге в ночь на 17 августа автомобиля редакции, на котором они снимали свои материалы.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которое вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на Kia Cerato - это "Короли дорог". Его уже посмотрели почти 700 000 зрителей на ютубе. Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны Президента УГО",- написал журналист.

Автомобиль находился возле дома, где проживает водитель.

Транспорт восстановлению не подлежит.

Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook рассказала, что перед тем, как загорелась машина, был слышен "хлопок". По ее словам, работавшие на месте оперативники нашли материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу.

"Из очевидных мыслей - где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей - их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции. В Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не тронется с места. А в минувшую пятницу Портнов в очередной раз опубликовал вот такое: "маргинальное Радио Свобода - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер"", - написала Седлецкая.

Она подчеркнула, что это не единственная версия поджога, которая есть у нее. Автомобиль был широко знаком среди фигурантов программы "Схемы". Поэтому редактор уверена, что поджег связан с журналистской деятельностью.

Сам Андрей Портнов на своей странице в Facebook заявил, что отношения к поджогу не имеет отношения и открыто судится с "Радио Свободой".

"У меня с вами публичные отношения и открытые судебные и уголовные процессы", - заявил Портнов.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в комментарии в Facebook назвал чрезвычайной ситуацией поджег машины журналистов, которые расследуют коррупционные схемы.

"Словесная травля от чиновников, попытка прослушивания, поджог автомобиля. Давление на команду журналистов, которые разоблачают топ-коррупцию — это чрезвычайная ситуация. Расследование должно проводить следственная группа высокого уровня — с участием не только Национальной полиции, но и СБУ. Сожгли авто "Радио Свобода" в Киеве — но мощный сигнал тревоги транслируется каждом журналисту-расследователю по Украине", — написал Томиленко.

Комментарий Сергея Томиленко. Скриншот

В свою очередь, пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель заявила на своей странице в Facebook, что по факту поджога открыто уголовное производство.

"Журналистские расследования — это всегда опасная работа. Но ситуация, сложившаяся со "Схемами", — полностью недопустима. Очевидно, за годы деятельности у программы появились враги, о которых были сняты расследования. По факту поджога открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Рада, что никто не пострадал — это главное", — написала пресс-секретарь.

Михаил Подоляк, антикризисный консультант главы Офиса президента Андрея Ермака, на своей странице в Facebook написал, что поджоги автомобилей журналистов – это бесполезные угрозы потому что расследователи все равно свою работу не оставят. А цель поджигателей – посеять истерику в обществе

"... Потому что нужна.. истерика общества. Потому что нужно доказать несостоятельность правоохранителей. Потому что есть сторонние заинтересанты во все этом. Потому что все это слишком просто организовать. Отсюда очевидные выводы... Во/первых, это действительно глупо и бесполезно. Тем более, делать это от первого (власть) лица. Ни малейшего эффекта, кроме скандала и репутационных потерь... Во/вторых, таким промыслом - поджогом или анонимными угрозами, или фиктивными угрозами (типа, от имени другого человека/организации) - всегда занимается «третья сторона». Которая всерьёз полагает, что примитивными провокациями можно раздуть очередной пожар беспредела и что-то себе вымутить в мутной воде... В/третьих, в наше время любые угрозы и тем более угрозы прямым насилием на журналистов не действуют", - написал Подоляк.

Президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook написал, что надеется на быстрое расследование поджога автомобиля редакции программы "Схемы: коррупция в деталях".

"В декабре 2014-го неподалеку от дворца "Украина" неизвестные сожгли мое авто. Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Надеюсь, что и в этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы", — написал он.

Зеленский добавил, что журналистская деятельность не может быть основанием для преследования и заверил, что будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения к нему.

"Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей на то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания", — написал он.

Кроме того, Українським Новинам в пресс-службе полиции Киевской области сообщили, об открытии уголовного производства по факту поджога автомобиля редакции программы "Схемы" в Броварах.

Дело открыто по факту умышленного уничтожения имущества по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса. Назначен ряд экспертиз для установления причин пожара.

На данный момент полиция сосредоточена на отработке записей видеокамер возле места происшествия.

Сгорел автомобиль журналистов "Схем". Фото: facebook.com/mixailotkach

То, что осталось от автомобиля. Фото: facebook.com/mixailotkach

Автомобиль сгорел у дома. Фото: facebook.com/mixailotkach

Как сообщали Українськi Новини, ранее Ткач заявил об обнаружении у себя в квартире признаков прослушивающего оборудования.

Президент Владимир Зеленский не видит проблемы в том, что журналист "Радио Свобода" Михаил Ткач находится там, где он живет и работает. Но назвал "наглостью" слежки журналистов за его кортежем.

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