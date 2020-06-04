Рада отправила программу деятельности Кабмина на доработку

Верховная Рада на сегодняшнем заседании, 4 июня, отправила программу деятельности Кабинета министров на доработку. За принятие соответствующего решения проголосовали 245 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Программа направлена на доработку с учетом замечаний и рекомендаций депутатов и комитетов.

4 марта Рада назначила новый состав Кабинета Министров, отправив в отставку правительство бывшего премьер-министра Алексея Гончарука, а 13 апреля Кабмин предложил Раде одобрить их программу деятельности, которую все парламентские комитеты рекомендовали отправить на доработку.

По словам председателя парламента Дмитрия Разумкова, Кабмин намерен внести в Раду доработанную программу деятельности правительства до 7 июня.

Отметим, во время выступления в Раде премьер-министр Денис Шмыгаль просил Верховную Раду вернуть программу Кабинета Министров на доработку правительства.

"Сегодня мы будем просить народных депутатов ту программу деятельности правительства, которая вынесена на голосование, на доработку. После такого шага, Кабинет Министров сможет внести обновленную программу действий, разработанную вместе парламентом, со всеми комитетами и после этого наше правительство будет ожидать вашей поддержки нового документа", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что важно не время утверждения программы, а ее содержание и качество, чтоб она соответствовала сегодняшним вызовам, была профессионально написана, и главное выполнялась и давала результат, а не оставалась мечтами на бумаге, как это ранее часто бывало.

Шмыгаль считает, что его правительство в течение 3 месяцев достойно справилось с вызовами, возникшими перед страной, связанными с коронавирусом.

Он также сообщил, что правительство подготовило программу стимулирования экономики, предусмотрев поддержку практически всех секторов экономики, но преимущественно малого и среднего бизнеса, которая, по словам премьера, позволит начать восстановление экономики во второй половине года.

Шмыгаль отметил, что в течение последнего месяца Кабмин совместно с комитетами Рады работал над новой программой правительства.

В ранее поданный документ нужно внести связанные с коронавирусом изменения.

Шмыгаль сказал, что правительство изначально подавало программу в установленные законодательством сроки, планируя ее доработать.

Он сказал, что правительство уже имеет обновленный и доработанный документ с учетом предложений профильных комитетов, направленный на преодоление последствий коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, финкомитет рекомендует Раде принять законопроект о легализации игорного бизнеса во втором чтении.

Тем временем в Кабмине ждут три транша от МВФ: летом, осенью и в следующем году.