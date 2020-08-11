Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году

В то время, как в августе украинцев ждет длинный уикенд, Кабинет Министров планирует в 2021 году перенести 3 рабочих дня, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднований.

Соответствующий проект распоряжения опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины, передают Українські Новини.

Так, предлагается перенести рабочий день пятницы, 8 января, на субботу, 16 января (7 января - Рождество); понедельник, 23 августа, рекомендуется перенести на субботу, 28 августа; пятницу, 15 октября, - на субботу, 23 октября.

Такие рекомендации касаются предприятий, учреждений и организаций, для работников которых установлена 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда, государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", Государственной казначейской службы и банковских учреждений.

Специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни устанавливает Национальный банк.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Кабинет Министров перенес 3 рабочих дня, приближенных к праздникам, для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднований.



Ранее Минэкономразвития рассказало, сколько в украинцев будет выходных до конца года.