Кабмин ввел двухразовые электронные визы для въезда в Украину

Кабинет Министров ввел двухразовые электронные визы для въезда в Украину и транзита по территории страны, в то время, как с 14 августа гражданам еще трех стран начали выдавать украинские е-визы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, вместо одноразовой электронной визы за 85 долларов, введены 2 вида электронных виз: одноразовая и двухразовая.

Консульский сбор за одноразовую визу составляет 20 долларов, за двухразовую - 30 долларов.

В срочном порядке визу можно оформить в течение 1 дня, в обычном порядке - в течение 3 дней.

В случае оформления визы в срочном порядке взимается двойной консульский сбор.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский ввел безвиз для китайских туристов.

Ранее сообщалось о том, что в Соединенных Штатах Америки возобновили выдачу виз украинским студентам.

Кроме того, со 2 февраля 2020 года в Европейском союзе вступили в силу новые правила получения виз.

Также список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42.

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