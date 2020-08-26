Из-за непогоды в Украине обесточены 139 населенных пунктов

Из-за осложнения погодных условий в Украине по данным на утро 26 августа 139 населенных пунктов обесточены, в то время, как 25 августа в результате сильного дождя и порывов ветра, произошло подтопление частных домов в Виннице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "По состоянию на 7 ч. 26 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях", - говорится в нем. В частности, в Житомирской ообласти обесточены 68, в Киевской - 54, в Винницкой - 14 , в Черкасской - 3. Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Как сообщали Українські Новини, в Украине в среду, 26 августа, ожидается похолодание до +8 и ливни с грозами. Также синоптик дал предварительный прогноз на осень. Ранее сообщалось о том, что синоптик прогнозирует, что погода в Украине будет летней до середины сентября.