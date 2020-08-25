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25 августа 2020, вторник, 21:00 207
Общество 2020-08-25T21:00:01+03:00
Українські Новини
Похолодание до +8 и ливни с грозами. Прогноз погоды на 26 августа

Похолодание до +8 и ливни с грозами. Прогноз погоды на 26 августа

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

26 августа в Киеве переменная облачность, ночью умеренный, временами сильный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус.

В Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью умеренный, местами сильный дождь, днем без осадков, только в Черниговской и Сумской областях местами дожди, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков, только в Полтавской области местами дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Харьковской области местами дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +26…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Одесской и Николаевской областях местами дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

25 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+25 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупредили украинцев о грозах и ливнях по всей стране.

Также синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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