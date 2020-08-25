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25 августа 2020, вторник, 21:28 61
Силовые структуры 2020-08-25T22:00:01+03:00
Українські Новини
Из-за непогоды в Виннице подтоплены несколько районов

Из-за непогоды в Виннице подтоплены несколько районов

Елена Новикова
Винница, Подтопление, ГосЧС, Погода в Виннице
В Винницкой области подтопило несколько районов из-за непогоды. Фото: ГосЧС
В Винницкой области подтопило несколько районов из-за непогоды. Фото: ГосЧС

В то время, как на Киев надвигается гроза, во вторние, 25 августа, на территории Винницкой области в результате сильного дождя и порывов ветра, произошло подтопление частных домохозяйств и падения деревьев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, сообщается, что спасатели оказывают помощь по откачке воды на территории частных домохозяйств на улицах Бевза, Володарского и Брацлавский.

Работы по раскряжевке деревьев проводятся на улицах Келецкой, Пирогова, князей Кориатовичей, Острожского, А.Первозванного, Некрасова, Ю. Клена и Немировском шоссе.

Зафиксировано два случая падения деревьев на автомобили. В одном из них находилась женщина. К счастью, она не пострадала.

На ул. Антонова в результате сильного порыва ветра были повреждены конструкции балконной рамы. Прибыв на место вызова, бойцы ДСНС демонтировали балконную раму.

Как сообщали Українські Новини, ранее спасатели предупредили украинцев о грозах и ливнях по всей стране.

Кроме того, в Украине в среду, 26 августа, ожидается похолодание до +8 и ливни с грозами.

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