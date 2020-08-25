Ученые выявили первый случай повторного заражения коронавирусом

Исследователи Гонконгского университета (Китай) заявили о подтвержденном повторном заражении коронавирусом одного пациента. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Clinical Infectious Diseases.

Так, сообщается, что первым подтвержденным случаем повторного заражения коронавирусом стал 33-летний житель Гонконга. Заболевание у мужчины обнаружили спустя 4,5 месяца после первого случая заражения.

Пациент был госпитализирован 29 марта, когда у него появились первые легкие симптомы и врачи поставили диагноз COVID-19. Но они вскоре исчезли и он был выписан 14 апреля.

Повторное инфицирование произошло после того, как мужчина вернулся в Гонконг из Испании через Великобританию. Положительный тест на коронавирус он получил 15 августа и был госпитализирован, но по-прежнему без симптомов.

Исследователи сравнили секвенированные геномы вируса после обеих инфекций и обнаружили, что вторая инфекция, похоже, немного отличается от исходного штамма вируса. Ученые заявили, что это подтверждает, что случай является истинным повторным заражением, а не положительным результатом из-за затяжной первой инфекции.

Открытие предполагает, что некоторые пациенты, выздоравливающие от COVID-19, могут иметь лишь кратковременный иммунитет, который защищает от повторного заражения ненадолго.

Микробиолог Брендан Рен, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины в Великобритании, назвал повторное заражение "редким примером".

Как сообщали Українські Новини, в Сумах члены исполнительного комитета во время внеочередного заседания приняли изменения в ряд ограничительных мер.

Также Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

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