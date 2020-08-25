С начала года в Украине фиксируют случаи столбняка. В Минздраве рассказали, когда делать прививки

В январе-мае только 31,6% детей возрастом до 1 года было вакцинировано от столбняка.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"Единственный способ защититься от столбняка - вакцинация. С начала года и по 1 июня в Украине вакцинировано только 31,6% детей до года от столбняка", - сказано в нем.

Первую вакцину от столбняка следует ввести ребенку в 2 месяца, потом следует вакцинация в 4 месяца, 6 месяцев, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет.

После 16 лет нужно делать повторную вакцинацию каждые 10 лет.

Отмечается, что всего с начала года столбняком заболело 5 детей и 3 взрослых.

В частности, 2 человека заболело в Винницкой области и по 1 человеку - в Волынской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской и Черниговской областях.

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